Манчестър Сити обезвери Арсенал и погледна смело към върха

Манчестър Сити гледа все по-смело към върха във Висшата лига. Селекцията на Хосеп Гуардиола матира Арсенал с 2:1 в среща от 33-ия кръг, изиграна на "Етихад".

Имената си сред голмайсторите за "гражданите" записаха Райън Шерки и Ерлинг Холанд, докато за "артилеристите" се разписа Кай Хаверц. Двата отбора сътвориха мач, изпълнен с драма до финалните акорди, но "небесно-сините" удържаха втори пореден успех и върнаха изцяло интригата за титлата в английския елит, като нанесоха и второ последователно поражение на своя съперник. Към момента отборът от Манчестър изостава на 3 точки от своя съперник, но има и мач по-малко, който ако спечели, ще изравни двата тима в класирането.

Сити продължава да заема второто място с 67 точки, а лондончани остават на върха със 70. На 22 април (сряда) Манчестър ще има визита на Бърнли, докато три дни по-късно Арсенал ще домакинства на Нюкасъл.

Домакините бяха близо до това да поведат още в петата минута. Ерлинг Холанд стреля и бе блокиран, а при добавката на Райън Шерки топката се отби в рамото на Габриел Магаляеш и се отби в гредата на вратата, пазена от Давид Рая.

„Гражаните“ постигнаха своята цел в 16-та минута. Тогава Матеуш Нунеш спечели висока топка, която отиде в каката на Шерки. Той от своя страна демонстрира техника и се освободи от опеката на Магаляеш, за да прати топката във вратата на Рая.

Само 2 минути по-късно гостите намериха пътя към равенството. Джанлуиджи Донарума допусна грешка, от която се възползва Кай Хаверц. Германецът отне топката от италианския страж, пращайки му я във вратата.

В средата на първото полувреме „небесно-сините“ имаха добра възможност отново да поведат. Марк Гехи стреля, но Рая улови без проблем.

В 42-та минута домакинският отбор организира контраатака след пробив на Шерки и комбинация с Антоан Семеньо. Той стреля, но Пиеро Инкапие застана пред топката, изчиствайки в корнер.

Домакините откриха отново се разминаха с второ попадение и в началото на второто полувреме. Топката попадна в краката на Абдукодир Хусанов и той стреля след центриране от корнер, но бе блокиран. Последва и шут на Холанд, като единствено гредата го раздели от гола.

В 52-та минута Жереми Доку и шутира по земя, а Рая внимаваше и улови.

Час игра от началото на мача „артилеристите“ можеха на свой ред да обърнат хода на събитията. Хаверц бе изведен срещу Донарума и стреля, но италианският вратар спаси. Последва опит за добавка и на Габриел Мартинале, но стражът отново бе на мястото си.

Секунди по-късно Еберечи Езе овладя топката и стреля в долния десен ъгъл в опит да изненада Донарума, но гредата го отказа от тези мечти.

В 65-та минута „гражданите“ отново ликуваха. Нико О‘Райли и Доку комбинираха, като първият центрира в наказателното поле на лондончани. Родри се размина с топката, но Холанд се намираше в чудесна позиция и с удар в долния десен ъгъл разстреля Рая.

8 минути по-късно „топчиите“ удариха втора греда. Магаляеш стреля с глава, а топката рикошира в тялото на О‘Райли и се одари в левия страничен стълб.

В 83-та минута се стигна до напрежение, породено между Габриел и Холанд, като прехвърчаха искри. Последва разправия между футболистите и по един жълт картон за двамата.

Лондонският тим пропусна нова златна възможност в добавеното време. Центриране на Леандро Тросар достави топката на главата на Хаверц, който остана непокрит, но топката премина на сантиметри над вратата.