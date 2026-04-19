Борусия Мьонхенгладбах и Майнц си стиснаха ръцете за равенство

Борусия Мьонхенгладбах и Майнц не се победиха в Бундеслигата. Двата отбора завършиха наравно след 1:1 в мач от 30-ия кръг, който се изигра на стадион "Борусия-Парк".

Домакините наложиха тотален натиск в началните 10-15 минути и логично поведоха в резултата още в 7-ата минута с далечния изстрел на американеца Джо Скали.

По идентичен начин тимът на Гладбах се опита да натисне газта и да увеличи преднината си след подновяването на срещата, а изстрел на Йенс Кастроп бе спасен от Даниел Бац в 53-ата минута. Гостите от Майнц се опитваха поне да намалят щетите и да не допускат проблеми. В края на срещата те все пак се активизираха и в 80-ата стигнаха до гол, но попадението на Нелсон Вайпер с глава беше отменено. Но в 8-ата и последна на добавеното време минута гостите получиха дузпа, която Надием Амири превърна в гол и така двата тима приключиха при равенство.

Борусия (Мьонхенгладбах) е на 13-а място с 31 точки, с 5 повече от първия застрашен от изпадане Санкт Паули. Гостите от Майнц са 10-и с 34.