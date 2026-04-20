Признание: Франк Лампард е мениджър на сезона в Чемпиъншип

Франк Лампард бе обявен за най-добър мениджър на сезона във втората дивизия на Англия, съобщи пресслужбата на Чемпиъншип.

Воденият от него тим Ковънтри Сити завърши наравно 1:1 с Блекбърн Роувърс и си осигури завръщането във Висшата лига за първи път от сезон 2000/01.

47-годишният Лампард пое Ковънтри през ноември 2024 г. Преди това е бил треньор на Дарби Каунти, Челси и Евертън.