Ковънтри Сити се завърна във Висшата лига след равенство с Блекбърн

Ковънтри Сити е първият отбор в Чемпиъншип, който си гарантира промоция във Висшата лига. Срещата между Блекбърн Роувърс и "небесносините" даде началото на 43-ия кръг и завърши при равенство 1:1.

Единственият точен удар през първото полувреме бе на сметката на домакините. Карл Ръшуърт улови изстрел с глава на Юки Охаши.

След почивката дойде единственият друг точен удар на "ривърсайдърс" и той се превърна в гол. Рьоя Моришита се възползва от разбъркване в наказателното поле и откри резултата на стадион "Иууд Парк" в Блекбърн.

Гостите стигнаха до равенството в 84-ата минута. Боби Томас засече с глава центриране от пряк свободен удар на резервата Виктор Торп.

Ковънтри е първият отбор, който изпада от елита на Англия (през 2001 година), стига до Лига 2 и се връща във Висшата лига.

Ковънтри Сити оглавява класирането с актив от 86 точки и със сигурност ще завърши на една от първите две позиции в подреждането. Блекбърн се изкачи до 19-ото място в таблицата с 49 пункта.