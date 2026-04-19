Паралелно преброяване на 83%, "Мяра" - формацията на Румен Радев с голяма преднина, пет партии влизат в парламента, ПП-ДБ изпревариха ГЕРБ-СДС, БСП е под бариерата от 4%

Венсан Компани: Утре всичко започва отначало

Спорт
Имаме други трофеи пред себе си, които ни чакат, заяви треньорът на Байерн след спечелването на титлата в Бундеслигата.

Венсан Компани: Утре всичко започва отначало
Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани заяви след успеха с 4:2 над Щутгарт днес, че тимът трябва да се наслади на титлата в Бундеслигата, но бързо насочи вниманието си към полуфиналите за Купата на Германия и Шампионската лига.

Белгиецът призова отбора си да спечели всичко през този сезон, а празненствата на „Алианц Арена“ след мача днес изобщо не бяха прекалено дълги или разточителни. Всъщност за баварците това е 13-а титла в последните 14 сезона.

Това, че сме шампиони, е чудесно. Тези моменти са резултат от много работа. Трябва да се насладим на тях“, каза Компани пред телевизия DAZN след две титли в Германия за две години начело на отбора. „Утре обаче всичко започва отначало, както всеки ден. Искам да се наслаждавам още и още, винаги може още. Имаме други трофеи пред себе си, които ни чакат“.

А да се вземат шест трофея в един сезон е следващата цел пред Байерн – постижение, което стана факт през 2019/2020. Сега предстоят полуфиналите в турнира за Купата на Германия, като те гостуват на Байер (Леверкузен) в сряда, преди да срещнат френския шампион Пари Сен Жермен на полуфинал в Шампионската лига. Парижани са актуалните носители на трофея и това вероятно е по-сериозното предизвикателство за Компани и хората му.

Винаги сме имали усещането, че можем да спечелим всеки мач“, каза Компани, преди да се осмели да погледне към двата мача срещу ПСЖ след запомнящата се победа над Реал Мадрид в предишния етап.

Не можем да кажем, че това е лесна задача, вероятно е най-трудната. Но я очакваме с нетърпение“.

Днес е 19- април и ние все още сме в битката за всичко, което можем да спечелиц. И всеки от хората в съблекалнята до момомента е допринесъл страшно много, за да стигнем до този етап. Отиваме в Леверкузен с пълната вяра, че тепарва ще трупаме успехи“, завърши белгийският специалист.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Байерн Мюнхен #Венсан Компани

