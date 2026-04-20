Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 04:02 мин.

ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Микел Артета: Битката за титлата едва сега започва

Чете се за: 02:30 мин.
Манчестър Сити гледа все по-смело към върха във Висшата лига. Селекцията на Хосеп Гуардиола матира Арсенал с 2:1 в среща от 33-ия кръг, изиграна на "Етихад".

микел артета фокусиран съм мачовете договора
Снимка: AP Photo
Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира загубата с 1:2 от съперника си за титлата Манчестър Сити. Сити ще измести Арсенал от върха за първи път от октомври, ако спечелят мача си срещу Бърнли в сряда.

„Висшата лига почти започва отново. Те имат мач по-малко, ние сме с три точки преднина, пет мача предстоят, така че играта продължава“, каза испанецът след четвъртата поредна загуба на Арсенал в домашните турнири.

„Очевидно играчите бяха много разочаровани, че не постигнаха резултат от мача по начина, по който се случи. Това е чувството. Те казаха „добре, днес загубихме възможност, но имаме най-голямата в следващите пет мача, така че нека я направим“, добави той.

Оставащите мачове на двата клуба изглежда са в полза на отбора на Артета. Арсенал има домакински мачове срещу Нюкасъл Юнайтед, Фулъм и Бърнли и гостувания срещу Уест Хям Юнайтед и Кристъл Палас.

След като гостуват на Бърнли, Сити на Пеп Гуардиола се изправя срещу преследващите европейските квоти Евертън и Борнемут като гост, а Брентфорд, Астън Вила и Кристъл Палас у дома.

Арсенал обаче играе и полуфинал в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид и напрежението започва да се проявява върху отбора на Артета.

„Да видим какво ще се случи. Това е Висшата лига. Преди всичко, да спечелиш мач в тази лига е изключително трудно“, каза той.

„Искам да кажа, вижте мачовете, които имаме и двамата. Ще бъде трудно и за двама ни. Иначе вече щяхме да имаме 80 или 85 точки, както се случваше в други сезони, но не е така. Така че ще се подготвяме мач по мач и ще се учим от случилото се днес и ще се представяме по-добре. Всичко още има за какво да се играе. Няма да спрем и ще продължим напред, това е сигурно", добави Артета.

Пеп Гуардиола след победата над Арсенал: Този мач ни даде надежда, но реалността е кой е на върха на лигата, а ние не сме
Манчестър Сити победи лидера във Висшата лига Арсенал с 2:1.
Чете се за: 03:00 мин.
Манчестър Сити обезвери Арсенал и погледна смело към върха
"Гражданите" поставиха на колене "артилеристите" и завързаха...
Чете се за: 04:52 мин.
#Висша лига 2025/26 #ФК Арсенал #ФК Манчестър Сити #Микел Артета

1
ЦИК с междинни резултати при 91,68% обработени протоколи: Кои...
2
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
3
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
4
Спокойно върви предаването на протоколите в София
5
Над 2 000 българи гласуваха само в секцията в Палмърс Грийн в Лондон
6
Две трети от протоколите във Варна са обработени

1
ЦИК с междинни резултати при 91,68% обработени протоколи: Кои...
2
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
3
Почина композиторът Кирил Икономов
4
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
5
Спокойно върви предаването на протоколите в София
6
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов

Пеп Гуардиола след победата над Арсенал: Този мач ни даде надежда, но реалността е кой е на върха, а ние не сме
Чете се за: 00:35 мин.
Чете се за: 01:02 мин.
Чете се за: 02:45 мин.
Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 02:37 мин.

ЦИК с междинни резултати при 91,68% обработени протоколи: Кои...
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Чете се за: 00:55 мин.
По света
