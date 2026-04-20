Микел Артета: Битката за титлата едва сега започва

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира загубата с 1:2 от съперника си за титлата Манчестър Сити. Сити ще измести Арсенал от върха за първи път от октомври, ако спечелят мача си срещу Бърнли в сряда.

„Висшата лига почти започва отново. Те имат мач по-малко, ние сме с три точки преднина, пет мача предстоят, така че играта продължава“, каза испанецът след четвъртата поредна загуба на Арсенал в домашните турнири.

„Очевидно играчите бяха много разочаровани, че не постигнаха резултат от мача по начина, по който се случи. Това е чувството. Те казаха „добре, днес загубихме възможност, но имаме най-голямата в следващите пет мача, така че нека я направим“, добави той.

Оставащите мачове на двата клуба изглежда са в полза на отбора на Артета. Арсенал има домакински мачове срещу Нюкасъл Юнайтед, Фулъм и Бърнли и гостувания срещу Уест Хям Юнайтед и Кристъл Палас.

След като гостуват на Бърнли, Сити на Пеп Гуардиола се изправя срещу преследващите европейските квоти Евертън и Борнемут като гост, а Брентфорд, Астън Вила и Кристъл Палас у дома.

Арсенал обаче играе и полуфинал в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид и напрежението започва да се проявява върху отбора на Артета.

„Да видим какво ще се случи. Това е Висшата лига. Преди всичко, да спечелиш мач в тази лига е изключително трудно“, каза той.