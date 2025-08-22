БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в България съобщи ГДБОП

Снимка: БТА
В ГДБОП е получен сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България. Това каза директорът на "Киберпрестъпност" в ГДБОП комисар Владимир Димитров.

"Преди няколко дни с българската жертва са се свързали измамници, които са използвали широкоизвестно приложение за криптиране на комуникация. Профилът на измамниците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал лого на платформата, която жертвата е използвала. В процеса на комуникация, жертвата е информирана, че ако не започне процес по прехвърляне в служебна сметка на тази платформа, те ще бъдат изгубени и няма да може да ползва приложението в тази онлайн платформа за разплащания“, обясни комисар Владимир Димитров.

Жертвата се е подвела по фишинг съобщението, извършила е няколко плащания по посочена от измамниците банкова сметка. В последствие приложението и е било „превзето“ .

„Сумата в размер на 10 хиляди лева е пренаредена към криптоплатформи от измамниците, други платформи за онлайн разплащане и битови сметки и услуги",каза още директорът на"Киберпрестъпност" в ГДБОП.

От ГДБОП апелират към хората да бъдат внимателни към подобен тип измами когато правят някакви действия свързани с превалутиране във връзка с въвеждането на еврото в България .

„Превалутирането ще бъде извършвано, само от БНБ, търговските банки в България , както и Български пощи. Всякакви съобщения под формата на есемес и комуникация в приложения, мейли, категорично са измама. В страната има ред, по който ще бъде извършено това превалутиране", обясни комисар Димитров.

