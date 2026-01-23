БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 05:35 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

За втора поредна година: Марко Одермат спечели супергигантския слалом в Кицбюел

Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Швейцарецът записа осма победа за сезона и 53-а в кариерата си.

За втора поредна година: Марко Одермат спечели супергигантския слалом в Кицбюел
Снимка: БТА
Световният шампион в дисциплината Марко Одермат спечели супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в австрийския зимен център Кицбюел.

28-годишният швейцарец, който е четирикратен носител на Големия кристален глобус, беше най-бърз по легендарното трасе и финишира за 1:08.41 минута, триумфирайки за втора поредна година. Така той записа осма победа за сезона и 53-а в кариерата си.

Втори на едва три стотни се нареди Франьо фон Алмен (Швейцария), световен първенец в спускането, а трети с 25 стотни пасив е представителят на домакините Щефан Бабински.

Одермат стана единственият скиор с повече от една победа в супергигантския слалом този сезон, след като предишните пет състезания имаха различни победители. Той е и основен фаворит за титлата в тази дисциплина на Олимпийските игри в Италия през февруари.

Победата доближи Одермат на един успех до третия в класирането Херман Майер в списъка за всички времена за Световната купа за мъже. Майер имаше 54 победи в кариерата си, когато се оттегли през 2009-а, австриецът Марсел Хиршер има 67 победи, докато шведската легенда Ингемар Стенмарк оглавява списъка с 86.

Успехът е 17-и за швейцареца в супергигантски слалом, с което изравни рекорда на Аксел Лунд Свиндал. Само Майер е спечелил повече състезания в тази дисциплина - 24.

Норвежецът Александър Омодт Килде се отказа от участие, тъй като продължава да страда от контузия на гърба.

В генералното класиране за Световната купа води Марко Одермат с 1205 точки. Втори с 618 е Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), а Атле Лий МакГрат (Норвегия) е трети с 578 точки.

В подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината лидер отново е Одермат с 425 точки, следван от Винсент Крихмайер (Австрия) с 267 и Бабински с 243.

Утре в Кицбюел е спускането на пистата "Щрайф".

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Марко Одермат

Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Зимонхьое
Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Зимонхьое
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Гледайте по БНТ 3 полуфиналите на европейското първенство по водна топка в Белград
Чете се за: 00:35 мин.
Радослав Янков преодоля квалификацията в Зимонхьое
Чете се за: 00:32 мин.
Спортни новини 23.01.2026 г., 12:25 ч.
Олимпийският огън премина през Венеция
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
