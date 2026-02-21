Забележително завръщане на Артур Фис, французинът се изправя срещу Алкарас за титлата в Доха

Артур Фис победи Якуб Меншик и се класира за финала на тенис турнира от сериите АТР 500 в Доха, Катар, с награден фонд 2 833 335 долара.

Французинът се наложи с 6:4, 7:6 (4) за час и 36 минути и ще се изправи срещу водача в схемата Карлос Алкарас.

21-годишният Фис се класира за пети път на финал в кариерата си в третия турнир, в който участва, след като се завърна на корта след 8-месечно прекъсване. За Фис, който пропусна втората половина на 2025 г., представянето му е забележително след дългото възстановяване от травмата в гърба.

Той загуби на четвъртфинала в Монпелие, където успя да спечели само шест гейма при тежкото поражение от Феликс Оже-Алиасим. На полуфинала срещу Меншик, воден от новия си треньор Горан Иванишевич, Фис изглеждаше уверен и в отлична физическа форма.

Французинът направи пробив рано и веднага получи възможност за двоен такъв, за да поведе с 4:1 в първия сет. 20-годишният чех, който в момента е №16 в класацията, изглеждаше физически изтощен след победата над Яник Синер на четвъртфиналиите вчера. Основното му оръжие - сервисът, се поддаде на напрежението, тъй като той успя да постигне само 59% успеваемост, недостатъчно, за да държи агресивния Фис настрана.

Във втория Фис продължи със същото тепмпо поведе с 4:3. Той обаче допусна пробив за първи път и позволи на Меншик да се върне в сета. Въпреки това Фис запази самообладание в последвалия тайбрек, завършвайки мача, за да прекъсне серията от 10 победи на Меншик.

Победата изпраща Фис на финал срещу световния номер 1. Това ще бъде първата среща на твърди кортове между французина и Карлос Алкарас. Испанецът води в преките им двубои с 2-0, като и двете предишни срещи се проведоха на клей.

Предвид факта, че и двамата играчи се стремят към първата си титла в Доха, финалът представлява сблъсък с висок залог между поставения под номер 1 в турнира и възродения Фил.