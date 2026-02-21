БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Забележително завръщане на Артур Фис, французинът се изправя срещу Алкарас за титлата в Доха

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Фис отстрани Якуб Меншик и ще се опита да постигне първата си победа над световния номер 1 в третата среща помежду им и първа на твърди кортове.

фис
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Артур Фис победи Якуб Меншик и се класира за финала на тенис турнира от сериите АТР 500 в Доха, Катар, с награден фонд 2 833 335 долара.

Французинът се наложи с 6:4, 7:6 (4) за час и 36 минути и ще се изправи срещу водача в схемата Карлос Алкарас.

21-годишният Фис се класира за пети път на финал в кариерата си в третия турнир, в който участва, след като се завърна на корта след 8-месечно прекъсване. За Фис, който пропусна втората половина на 2025 г., представянето му е забележително след дългото възстановяване от травмата в гърба.

Той загуби на четвъртфинала в Монпелие, където успя да спечели само шест гейма при тежкото поражение от Феликс Оже-Алиасим. На полуфинала срещу Меншик, воден от новия си треньор Горан Иванишевич, Фис изглеждаше уверен и в отлична физическа форма.

Французинът направи пробив рано и веднага получи възможност за двоен такъв, за да поведе с 4:1 в първия сет. 20-годишният чех, който в момента е №16 в класацията, изглеждаше физически изтощен след победата над Яник Синер на четвъртфиналиите вчера. Основното му оръжие - сервисът, се поддаде на напрежението, тъй като той успя да постигне само 59% успеваемост, недостатъчно, за да държи агресивния Фис настрана.

Във втория Фис продължи със същото тепмпо поведе с 4:3. Той обаче допусна пробив за първи път и позволи на Меншик да се върне в сета. Въпреки това Фис запази самообладание в последвалия тайбрек, завършвайки мача, за да прекъсне серията от 10 победи на Меншик.

Победата изпраща Фис на финал срещу световния номер 1. Това ще бъде първата среща на твърди кортове между французина и Карлос Алкарас. Испанецът води в преките им двубои с 2-0, като и двете предишни срещи се проведоха на клей.

Предвид факта, че и двамата играчи се стремят към първата си титла в Доха, финалът представлява сблъсък с висок залог между поставения под номер 1 в турнира и възродения Фил.

#тенис турнир в Доха 2026 #Якуб Меншик #Артур Фис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
5
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
6
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: ATP

Първите двама в схемата на тенис турнира в Делрей Бийч отпаднаха на четвъртфиналите
Първите двама в схемата на тенис турнира в Делрей Бийч отпаднаха на четвъртфиналите
Алкарас пречупи Рубльов след шест мачбола и е на финал в Доха Алкарас пречупи Рубльов след шест мачбола и е на финал в Доха
Чете се за: 03:22 мин.
Двукратният шампион Тейлър Фриц продължава към четвъртфиналите в Делрей Бийч в компанията на още четирима американци Двукратният шампион Тейлър Фриц продължава към четвъртфиналите в Делрей Бийч в компанията на още четирима американци
Чете се за: 01:47 мин.
Четвъртфинал за Матео Беретини в Рио де Жанейро Четвъртфинал за Матео Беретини в Рио де Жанейро
Чете се за: 01:40 мин.
Якуб Меншик елиминира Яник Синер на четвъртфиналите в Доха Якуб Меншик елиминира Яник Синер на четвъртфиналите в Доха
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Алкарас преодоля Карен Хачанов и ще срещне Андрей Рубльов на полуфиналите в Доха Карлос Алкарас преодоля Карен Хачанов и ще срещне Андрей Рубльов на полуфиналите в Доха
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка в събота Усложнена зимна обстановка в събота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Започнаха обработки срещу заледявания в София заради снеговалежа
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Войната в Украйна: САЩ с основна роля при прекратяване на огъня
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ