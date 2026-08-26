БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:52 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха 30-годишен мъж с над килограм амфетамин при акция в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
задържаха годишен мъж килограм амфетамин акция пловдив
Слушай новината

30-годишен криминално проявен мъж е задържан с над килограм амфетамин при специализирана полицейска акция в Пловдив. Той вече е привлечен като обвиняем от прокуратурата, а Окръжният съд в града му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Операцията е проведена в края на миналата седмица от служители на отдел „Криминална полиция“. В нея са участвали и екипи на секторите „Специални тактически действия“ и „Пътна полиция“.

Разследващите спрели за проверка лек автомобил на входа на Пловдив откъм Пазарджик. Зад волана бил 30-годишният мъж. Последвали личен обиск и претърсвания както на автомобила, така и на адреса, на който той пребивавал.

При процесуално-следствените действия са открити повече от килограм амфетамин, както и електронна везна със следи от наркотичното вещество. Полицаите намерили още приблизително 58 грама марихуана и около 58 грама метамфетамин.

Иззети са също мобилен телефон, парична сума в евро и други веществени доказателства, които са присъединени към разследването.

По случая е образувано досъдебно производство.

#акция #наркотици #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
2
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита
3
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за...
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
4
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
5
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни...
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
6
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Регионални

Военнослужещи унищожиха дрон край Созопол
Военнослужещи унищожиха дрон край Созопол
Започва изграждането на нов участък от бул. „Копенхаген“ в София, ще свърже "Младост 3" и "Дружба" Започва изграждането на нов участък от бул. „Копенхаген“ в София, ще свърже "Младост 3" и "Дружба"
Чете се за: 01:07 мин.
Съдът остави в ареста обвинения в разпространение на марихуана, кокаин и канабиноидни бонбони Съдът остави в ареста обвинения в разпространение на марихуана, кокаин и канабиноидни бонбони
Чете се за: 01:12 мин.
"Заварихме тиня една педя": До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера "Заварихме тиня една педя": До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера
Чете се за: 02:20 мин.
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Почина норвежкият крал Харалд V Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома
Чете се за: 01:30 мин.
По света
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда":...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нивото на река Дунав се повиши в голяма част от българския участък
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ