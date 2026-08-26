Задържаха 30-годишен мъж с над килограм амфетамин при акция в Пловдив

30-годишен криминално проявен мъж е задържан с над килограм амфетамин при специализирана полицейска акция в Пловдив. Той вече е привлечен като обвиняем от прокуратурата, а Окръжният съд в града му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Операцията е проведена в края на миналата седмица от служители на отдел „Криминална полиция“. В нея са участвали и екипи на секторите „Специални тактически действия“ и „Пътна полиция“.

Разследващите спрели за проверка лек автомобил на входа на Пловдив откъм Пазарджик. Зад волана бил 30-годишният мъж. Последвали личен обиск и претърсвания както на автомобила, така и на адреса, на който той пребивавал.

При процесуално-следствените действия са открити повече от килограм амфетамин, както и електронна везна със следи от наркотичното вещество. Полицаите намерили още приблизително 58 грама марихуана и около 58 грама метамфетамин.

Иззети са също мобилен телефон, парична сума в евро и други веществени доказателства, които са присъединени към разследването.

По случая е образувано досъдебно производство.