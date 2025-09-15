БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха 63-годишен мъж, предизвикал големия пожар край Карнобат

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Огънят обхвана близо 10 километра фронт

арест - белезници - задържан - затвор
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Задържаха 63-годишен мъж от село Екзарх Антимово, предизвикал големия пожар край Карнобат. Инцидентът възникна на 10 септември вечерта в близост до язовир "Крушево".

Огънят обхвана над 10 километра фронт, като изпепели сухи треви, храсти и горски фонд в землищата на селата Екзарх Антимово и Житосвят. Изгорели напълно са и 200 бали слама, които са собственост на 39-годишен мъж от Карнобат, съхранявани в навес край язовира.

Огънят е потушен от девет противопожарни автомобила, служители от Държавно горско стопанство - Карнобат, техника и служители на земеделски кооперации от региона.

Мъжът, предизвикал пожара, е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

#пожарите в страната #задържан #карнобат #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
1
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
5
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
6
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Регионални

Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна посреща новата учебна година без покрив
Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна посреща новата учебна година без покрив
Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември
Чете се за: 02:15 мин.
Пернишкото село Рударци минава на воден режим Пернишкото село Рударци минава на воден режим
Чете се за: 01:22 мин.
Заради ремонт: Възпитаниците на русенско училище ще учат в 3 други сгради Заради ремонт: Възпитаниците на русенско училище ще учат в 3 други сгради
Чете се за: 00:27 мин.
С нов физкултурен салон посрещат 15 септември учениците в ямболското с. Скалица С нов физкултурен салон посрещат 15 септември учениците в ямболското с. Скалица
Чете се за: 00:22 мин.
Локализираха пожара над Рилския манастир Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището
Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пернишкото село Рударци минава на воден режим
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица" от...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ