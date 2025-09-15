Задържаха 63-годишен мъж, предизвикал големия пожар край Карнобат

Задържаха 63-годишен мъж от село Екзарх Антимово, предизвикал големия пожар край Карнобат. Инцидентът възникна на 10 септември вечерта в близост до язовир "Крушево".

Огънят обхвана над 10 километра фронт, като изпепели сухи треви, храсти и горски фонд в землищата на селата Екзарх Антимово и Житосвят. Изгорели напълно са и 200 бали слама, които са собственост на 39-годишен мъж от Карнобат, съхранявани в навес край язовира.

Огънят е потушен от девет противопожарни автомобила, служители от Държавно горско стопанство - Карнобат, техника и служители на земеделски кооперации от региона.

Мъжът, предизвикал пожара, е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.