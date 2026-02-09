БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха двама за нелегално производство на лекарства в пловдвивско село

Маскирали фабриката в стара мандра

Задържаха двама за нелегално производство на лекарства в пловдвивско село
Двама чешки граждани са задържани за нелегално производство на лекарства. Маскирали фабриката в стара мандра.

Районна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняеми двама мъже - на 35 г. и 52 г., чешки граждани, за това, че на 6 февруари 2026 г., в с. Богданица, област Пловдив, като съизвършители, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговска марка на лекарствени средства, използвали в дейността си стоки, обект на това право, както и ги съхранявали.

Полицейската акция е проведена от "Икономическа полиция" - Пловдив. На място са открити капсулна пълначна машина и големи количества медицински продукти, наподобяващи лекарства. Те са от един и същи вид и според опаковката се използват за лечение на определено неврологично заболяване.

При проведената акция са били иззети множество чували и кашони с прахообразно вещество, таблетки с формата на капсули и блистери. Двамата обвиняеми са задържани за 72 часа.

