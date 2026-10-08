Задържаха двама за разпространение на наркотици в Русе и Сандрово (СНИМКИ)

Двама мъже са задържани в Русе и с. Сандрово за разпространение на наркотици през изминалото денонощие. При полицейските действия са иззети около 1,6 кг марихуана, седем растения от рода на конопа и електронна везна.

Около 17.30 ч. вчера служители на МВР-Русе спрели за проверка в с. Сандрово шофьор на 36 години. За него имало предварителна информация, че отглежда и разпространява марихуана, а полевият тест за употреба на наркотични вещества реагирал положително. Впоследствие полицаите претърсили обитаван от задържания имот в селото. Там открили около 1,5 килограма марихуана, оставена за сушене в избено помещение, както и растения от рода на конопа с височина между 1,20 и 1,50 метра.

Няколко часа по-късно, при специализирана операция на територията на Русе, е задържан друг мъж на същата възраст. При личния обиск са открити два свитъка с марихуана, а мъжът също така посочил два тайника на открито, използвани от него за съхранение на наркотични вещества. В крайна сметка е открита марихуана с общо тегло около 100 гр., както и електронна везна.

По двата случая са образувани досъдебни производства, а оперативната работа и процесуално-следствените действия продължават под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Русе, съобщават от ОД на МВР.