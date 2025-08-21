Задържаха мъж за проявена жестокост към куче

Мъж от ловешкото село Лесидрен е задържан за проявена жестокост към куче, съобщават от МВР.

Полицейските действия са в резултат от разпространени кадри, на които се вижда как 82-годишен проявява жестокост към животното и му причинява тежко увреждане.

Незабавно към мястото са изпратени полицейски служители, които са извършили оглед. Кучето е живо и му се оказва ветеринарна помощ.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал. 1 в РУ - Угърчин и е под надзора на Районната прокуратура в Ловеч.

Работата по случая продължава.