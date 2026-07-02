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Задържаха над 626 000 къса цигари и 10 500 електронни устройства за пушене без бандерол в района на Видин

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митнически служители задържаха 626 000 къса цигари 500 електронни устройства пушене без бандерол района видин
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Над 626 000 къса цигари и 10 540 електронни устройства за пушене без български акцизен бандерол са задържани при две отделни проверки в района на Видин, съобщиха от Агенция „Митници“. Досъдебните производства се водят под ръководството на Районна прокуратура – Видин.

При проверка на 29 юни на околовръстния път на Видин е спрян товарен автомобил със сръбска регистрация. Установени са манипулирани двойни бордове, в които са открити 31 330 кутии цигари (626 600 къса) с бандерол от Косово. Стойността на стоката е 103 284,50 евро, а размерът на избегнатия акциз – 70 805,80 евро, уточняват от агенцията.

Шофьорът, хърватски гражданин, е привлечен като обвиняем по чл. 234, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 234, ал. 1 от Наказателния кодекс.

​При съвместна проверка с ГД „Гранична полиция“ на лекотоварен автомобил, влизащ в страната след мост „Нова Европа“, са открити 10 540 електронни устройства за пушене без валиден акцизен бандерол. Обвиняемият е гражданин на Кралство Белгия и Република Турция, срещу когото е образувано производство по чл. 234, ал. 1 от Наказателния кодекс, добавиха от агенцията.

​Спрямо двамата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Работата по случаите продължава.

​В края на месец май митническите служители осуетиха контрабанда на над 11 000 кутии цигари, укрити в товар с алуминиеви профили.

#късове цигари #електронни устройства #митничари

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