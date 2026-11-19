Столичният общински съвет одобри избора на „Обединена българска банка“ за предоставяне на дългосрочен инвестиционен заем на Столична община в размер до 183,5 млн. евро.

Съветът утвърди проекта на договор за инвестиционен кредит и възложи на кмета на София Васил Терзиев да пристъпи към неговото подписване.

„С избора на финансираща банка и одобряването на проекта на договор правим следващата стъпка към изпълнението на дългосрочна инвестиционна програма за развитието на София", каза кметът Васил Терзиев.

По думите му градът има нужда от много инвестиции, за да преодолее натрупания инфраструктурен дефицит.