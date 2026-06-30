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Загиналите в Кипър българчета са били над три часа в заключената кола на баща си

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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загиналите кипър българчета били три часа заключената кола баща
Снимка: илюстративна
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Загиналите в Кипър българчета са били над три часа в заключената кола на баща си, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос".

Двете момчета – на 8 и 10 години, бяха открити на 28 юни мъртви в заключена кола, оставена в поле близо до жилищна зона в района на британската база в Декелия. След подаване на сигнал спешни екипи са пристигнали на мястото, но медиците са установили, че момчетата са получили тежки поражения от излагането на горещината, включително изгаряния и тежка мускулна скованост.

Децата са пристигнали на острова в средата на май заедно с баща си, за да прекарат време с него и жената, с която живеел. Мъжът работил като заварчик в град Лимасол.

Според информацията до момента в деня на трагедията бащата и жена му излезли на работа и оставили децата сами. Камера за видеонаблюдение е записала как момчетата влизат в колата и си играят в нея. В един момент камерата, която се задейства само при засичане на движения, престава да предава. Поради неизяснени до момента обстоятелства децата са останали в автомобила над три часа и са открити от доведената си майка в 17:30 ч. Тя веднага подава сигнал до полицията. Тъй като не е имало ключ от колата, се е наложило прозорците да бъдат счупени.

Бащата на децата и доведената им майка бяха арестувани.

Следователи проверяват за повреда в системата за заключване на автомобилния салон.

Разследва се и защо децата са излезли от апартамента на баща си. Според източници от обкръжението на родителя е имало проблем с човек от блока, който не е бил съгласен с присъствието на децата, пише "Филелефтерос".

Вчера бащата и жена му в състояние на шок са се явили пред съда, който е постановил задържането им за срок от три дни.

Разследването се води от следователи от британските бази, тъй като автомобилът, в който са намерени децата, е бил паркиран на територията на базата в Деклакия. Жилищният блок се намира на територията на Република Кипър. Вече са събрани показанията на 25 души. Следователите ще поискат съдействие от кипърската полиция и българските власти, за да може показания да даде и майката на децата, която е в България, посочва още "Филелефтерос".

#три часа заключени в колата #две българчета #Кипър #загинали

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