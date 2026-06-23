Зала "Диана“ отвори врати след мащабна модернизация за над 4 милиона евро

Спортна зала "Диана“ в Ямбол официално е въведена в експлоатация след цялостен основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Инвестицията в обновяването на едно от най-важните спортни съоръжения в региона възлиза на над 4,1 милиона евро.

Проектът стартира през пролетта на 2024 година по Националния план за възстановяване и устойчивост. Финансирането е осигурено чрез средства от Европейския съюз, държавния бюджет и Община Ямбол.

След ремонта залата разполага с 1800 седящи места, а игралното поле е разширено съобразно изискванията за провеждане на състезания от високо ниво. По думите на кмета на Ямбол Валентин Ревански увеличаването на капацитета е било едно от основните предизвикателства по време на реконструкцията.

"С прилагане на нова система за пожарогасене успяхме да направим така, че в залата да има 1800 седящи места“, коментира Ревански по време на представянето на проекта.

В рамките на ремонта са извършени топлоизолация на фасадата, покрива и подовете, подмяна на дограмата, модернизация на отоплителните, охладителните и вентилационните системи, както и обновяване на осветлението. Съоръжението вече разполага и с фотоволтаична централа за собствено потребление.

В резултат на изпълнените дейности сградата е достигнала клас А на енергийна ефективност и отговаря на изискванията за сграда с близко до нулево потребление на енергия.

Обновени са също електрическата, ВиК и пожароизвестителната инсталации, поставени са нови настилки, както и модерно оборудване и обзавеждане. Реконструирано е и пространството около залата, което ще може да се използва за различни обществени и спортни инициативи.

Една от важните цели на проекта е завръщането на баскетбола от най-високо ниво в Ямбол. Кметът Ревански разкри, че Баскетболен клуб Тунджа - Ямбол е подал заявление за участие в Националната баскетболна лига през сезон 2026/27.

Ако това бъде потвърдено, обновената зала „Диана“ отново ще посреща елитен баскетбол след близо две години отсъствие от шампионата.