Заледени пътища в Гърция и глоби за шофьорите без вериги

Студено време в Гърция със заледени пътища. Властите глобяват шофьорите, ако нямат вериги в колата.

Предупрежденията са за навлизане от днес на много студено време и понижаване на температурите поне с 10 градуса. Минималните температури в почти цялата страна са под нулата. Гражданска защита информира за опасно студено време в Гърция.

В рамките на четири дни от днес се очакват силни дъждове и сняг в областите Пелопонес, северната част на страната и част от островите в Егейско море.

"Пътна полиция" препоръчва да се пътува само с изправни автомобили, заредени с достатъчно гориво. Вериги са необходими за всички автомобили, независимо в каква посока пътуват. Полицията проверява и глобява по 80 евро при липсата им. Има много заледени вече участъци от пътя.

В пълна готовност е общинската техника да реагира при затруднено придвижване на жителите. В Атина отвориха затоплени зали за бездомни лица и за хора, които нямат средства да си отоплят дома. Осигуряват им и храна. Денонощно работят екипи в помощ на възрастни хора. Според прогнозите утре се засилва вятъра в Егейско море. Възможно е прекъсване на трафика на фериботите.