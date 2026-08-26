Заловиха марихуана за 5 млн. евро в Бургаско, трябвало да бъде прехвърлена с подводен джет в Турция

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа двама мъже, обвинени в държане на близо 100 килограма марихуана с цел разпространение.

Двамата са задържани при специализирана операция на ГДБОП в Несебър и землището на Царево. По случая днес дадоха подробности окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и комисар Павел Колев – началник на отдел „БОП“ – Бургас.

По данни на разследващите двамата са действали при силна конспиративност. Използвали са автомобили, които не са били тяхна собственост, включително превозни средства, наемани от търговски дружества. Прикривали са и лицата си, за да не бъдат заснемани от камерите по пътната мрежа.

Наркотикът е бил разпределен в 99 полиетиленови плика. Почти цялото количество е открито в автомобил, с който се е придвижвал единият от обвиняемите. Колата е била спряна между Царево и Резово.

Малка част от марихуаната е открита при претърсване на търговски обект в курортния комплекс „Слънчев бряг“. Там е намерено и устройство за подводно гмуркане – подводен джет.

Според разследването марихуаната е трябвало да бъде пренесена контрабандно през морската граница с Турция. Планът бил наркотикът да бъде натоварен на малка лодка, завързана за водолаз, който да бъде теглен от подводния джет. Така марихуаната е трябвало да бъде пренесена по море от българска на турска територия.

По българските цени на съдопроизводството стойността на откритото количество наркотик е над 1 милион евро. В Турция стойността му би била около пет пъти по-висока – приблизително 5 милиона евро.

Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за постоянен арест на двамата обвиняеми.