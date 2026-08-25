България стартира с разгром в евроквалификациите по волейбол до 20 години

Българският национален отбор по волейбол за мъже до 20 години започна по убедителен начин участието си в квалификациите за eвропейското първенство. Селекцията на Венцислав Симеонов не остави никакви шансове на Република Северна Македония и спечели с категоричното 3:0 (25:13, 25:12, 25:12).

Двубоят в столичната зала "Христо Ботев“ премина под пълната диктовка на младите български волейболисти. "Трикольорите“ демонстрираха сериозно превъзходство във всички елементи и приключиха срещата само за 62 минути.

Още в първия гейм България наложи темпото си и го спечели с 25:13. Последваха още две практически идентични части, в които националите позволиха на съперника да стигне едва до 12 точки – 25:12 и 25:12.

Най-резултатен за победителите беше Александър Манушев с 15 точки, докато Мартин Татаров допринесе с още 9. За Северна Македония Стефан Николов завърши като най-резултатен с 5 точки.

След убедителния старт за България предстои значително по-сериозно изпитание. В сряда тимът на Венцислав Симеонов ще се изправи срещу Сърбия във втория си двубой от квалификационния турнир.

В надпреварата в София участват още съставите на Турция, Русия и Беларус, а младите "лъвове“ ще се опитат да продължат силното си представяне и да направят следващата крачка към eвропейското първенство.