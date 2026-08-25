БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой...
Чете се за: 02:27 мин.
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България стартира с разгром в евроквалификациите по волейбол до 20 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

"Трикольорите“ дадоха само 37 точки на Северна Македония при категоричното 3:0, а следващото изпитание е срещу Сърбия

България стартира с разгром в евроквалификациите по волейбол до 20 години
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Българският национален отбор по волейбол за мъже до 20 години започна по убедителен начин участието си в квалификациите за eвропейското първенство. Селекцията на Венцислав Симеонов не остави никакви шансове на Република Северна Македония и спечели с категоричното 3:0 (25:13, 25:12, 25:12).

Двубоят в столичната зала "Христо Ботев“ премина под пълната диктовка на младите български волейболисти. "Трикольорите“ демонстрираха сериозно превъзходство във всички елементи и приключиха срещата само за 62 минути.

Още в първия гейм България наложи темпото си и го спечели с 25:13. Последваха още две практически идентични части, в които националите позволиха на съперника да стигне едва до 12 точки – 25:12 и 25:12.

Най-резултатен за победителите беше Александър Манушев с 15 точки, докато Мартин Татаров допринесе с още 9. За Северна Македония Стефан Николов завърши като най-резултатен с 5 точки.

След убедителния старт за България предстои значително по-сериозно изпитание. В сряда тимът на Венцислав Симеонов ще се изправи срещу Сърбия във втория си двубой от квалификационния турнир.

В надпреварата в София участват още съставите на Турция, Русия и Беларус, а младите "лъвове“ ще се опитат да продължат силното си представяне и да направят следващата крачка към eвропейското първенство.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
3
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
4
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
5
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни лидери да прекратят отношения с Техеран
6
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Европейски волейбол

Волейболните национали до 17 г. допуснаха обрат и приключиха със световното
Волейболните национали до 17 г. допуснаха обрат и приключиха със световното
Сърбия надви Чехия и загря за сблъсъка с България на Евроволей Сърбия надви Чехия и загря за сблъсъка с България на Евроволей
Чете се за: 01:47 мин.
България не издържа срещу Гърция на Евроволей България не издържа срещу Гърция на Евроволей
Чете се за: 04:45 мин.
Победи за Гърция и Чехия на Евроволей Победи за Гърция и Чехия на Евроволей
6033
Чете се за: 01:12 мин.
"Лъвиците“ с мощен скок в световната ранглиста след перфектния старт на ЕвроВолей 2026 "Лъвиците“ с мощен скок в световната ранглиста след перфектния старт на ЕвроВолей 2026
Чете се за: 01:52 мин.
България изпусна Сърбия след драма в пет гейма на европейските квалификации България изпусна Сърбия след драма в пет гейма на европейските квалификации
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и Варвара
Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково" Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково"
Чете се за: 01:25 мин.
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Канада отвръща на удара: Какви са контрамитата на Отава?
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Торнадо във Франция: 29 души са ранени, стихията опустощи село
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ