БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зам.-министър Недялков: България цели да се утвърди като логистичен хъб на региона, който свързва Европа с Близкия изток и Азия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
заместник министър недялков българия цели утвърди логистичен хъб региона свързва европа близкия изток азия
Слушай новината

Целта ни е България да се утвърди като логистичен хъб на региона, който свързва Европа с Близкия изток и Азия. Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков по време на откриването на Логистична Бизнес Конференция 2025, организирана от сп. „Логистика“.

Той посочи, че са осигурени средства по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 за изграждането и модернизацията на интермодални терминали.

„Тази инвестиция ще допринесе за подобряване на инфраструктурата и за създаване на условия за по-лесно интегриране на различните видове транспорт“, заяви Димитър Недялков.

„През последните месеци успяхме да обиколим по-голямата част от страната, за да се запознаем отблизо с транспортните предизвикателства и да отговорим на нуждите на бизнеса и обществото. Това ни позволи да идентифицираме ключови проблеми и да набележим конкретни стъпки за подобряване на транспортната свързаност“, отбеляза заместник-министър Недялков.

Той отличи ролята на българските пристанища за постигането на по-голяма логистична свързаност. „В Бургас вече се реализират два проекта, които ще увеличат капацитета и ще позволят приемането на по-големи кораби“, поясни Недялков и допълни, че за варненското пристанище се подготвят концесионни процедури, които ще привлекат частни инвестиции и ще ускорят модернизацията.

„Министерството на транспорта и съобщенията работи активно и за завършване на Коридор 8 от българска страна, който е изключително важен не само за свързаността на България със съседните държави, но и ще увеличи потока от пътници и товари през региона“, каза още заместник-министърът на транспорта и съобщенията.

Димитър Недялков заяви, че една от целите е до 2030 г. да бъде увеличен делът на железопътния и комбинирания транспорт, като по този начин ще се облекчат пътищата, ще бъдат намалени въглеродните емисии и ще се подобри надеждността на веригите за доставки.

Участие в конференцията взе и директорът на дирекция „Национална транспорта политика“ към МТС Димитър Савов. Той подчерта важността и ползите от дигитализацията в логистичните услуги и обяви, че се работи по въвеждането на електронна товарителница, която ще намали административната тежест и ще даде повече оперативна свобода на бизнеса. Очаква се тя да бъде въведена през 2027 г.

#логистичен хъб #Заместник-министър на транспорта # Димитър Недялков

Последвайте ни

ТОП 24

В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
1
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
2
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
3
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
4
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
5
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
6
Внимание! Червен код за опасно време във вторник

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Политика

Костадин Костадинов: „Възраждане“ започва работа по проект за нова Конституция
Костадин Костадинов: „Възраждане“ започва работа по проект за нова Конституция
Институциите трябва да обединят усилия, за да се справим с кризите, които ни заливат, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова Институциите трябва да обединят усилия, за да се справим с кризите, които ни заливат, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова
Чете се за: 00:25 мин.
ПП ще сезира всички институции, които имат отношение към сметопочистването на София ПП ще сезира всички институции, които имат отношение към сметопочистването на София
Чете се за: 01:47 мин.
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции
Чете се за: 00:57 мин.
Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно
Чете се за: 07:45 мин.

Водещи новини

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Започва поетапното пускане на парното в Перник
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
На фона на преговори за примирие: Израел скърби за жертвите от...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Обратен момент: Възобновяемата енергия изпревари въглищната за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ