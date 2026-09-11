Заместник окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев се кандидатира за член на ВСС

Заместник окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев е номиниран за член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота. Той ще се състезава за тази позиция с още 24 свои колеги, които се надпреварват за 4 места. Изслушването е на 17 октомври. Илиев има 21 години стаж в съдебната система, работил е като следовател и районен прокурор, от 2024 г. е заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура-Смолян. Пред журналисти той представи концепцията си за работата на ВСС, като на първо място постави независимостта на съдебната система и в частност на прокуратурата.

Това означава всеки един прокурор да може да си реши делото професионално, по вътрешно убеждение основано на закона и морала, без каквито и да било опити за влияние и зависимости, каза Илиев. Според него изборът на нов главен прокурор е исторически и ще е тест за почтеността на новия Висш съдебен съвет.