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Заплатата на Джон Стоунс може да провали трансфер в Серия "А"

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Защитникът напуска Манчестър Сити със свободен трансфер и си търси нов клуб.

джон стоунс напуска манчестър сити десет години върха
Снимка: БГНЕС
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Защитникът на Манчестър Сити Джон Стоунс е все по-близо до раздяла с английския шампион след десет години под ръководството на Пеп Гуардиола, но високите му финансови изисквания могат да се окажат сериозна пречка пред евентуален трансфер в Италия.

Според италианския трансферен експерт Алфредо Педула, интерес към английския национал проявяват Интер и Ювентус, а Милан също търси централен защитник за подсилване на отбраната си, въпреки че засега не е свързван пряко със Стоунс.

Основният проблем обаче е възнаграждението, което 31-годишният бранител очаква. По информация на Педула, Стоунс настоява за основна годишна заплата между 8 и 9 милиона евро, плюс още 2-3 милиона евро под формата на бонуси.

„Аз бих му ги дал, защото е силен и изключително важен защитник, натрупал огромен опит. В Италия би играл със затворени очи и с две пури в ръцете. Но това струва много пари, а в Серия "А" подобни заплати се дават само ако някой е решил да полудее“, коментира Педула в своя YouTube канал.

Според него качествата на Стоунс не подлежат на съмнение. Англичанинът е сред най-успешните защитници в последното десетилетие, с множество титли във Висшата лига и богат опит в една от най-взискателните футболни системи под ръководството на Гуардиола.

Засега обаче изглежда, че именно финансовите параметри на евентуалната сделка могат да охладят интереса на италианските грандове, които трудно биха отделили подобни средства за неговата заплата.

#ФК Ювентус #Джон Стоунс #Интер #Милан

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