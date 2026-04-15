Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
Чете се за: 04:35 мин.
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Чете се за: 04:22 мин.

Започна разчистването на незаконното сметище край езерата на Долни Богров

от БНТ , Източник: БТА
У нас
Случаят край Долни Богров е част от системен проблем, по който екипите на Столичния инспекторат работят от 2021 г.

Незаконно сметище край Долни Богров
Снимка: БТА
Столичната община започва незабавно разчистване на нерегламентирано сметище в землището край езерата на село Долни Богров, съобщиха от общинската администрация.

По разпореждане на заместник-кмета по екология Николай Неделков общинското дружество „Софекострой“ ЕАД мобилизира техника и екипи за пълното извозване на отпадъците от общинските имоти, попадащи в защитената зона от европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

„За мен безопасността и здравето на гражданите, както и опазването на природата, не са въпрос на административни преписки, а водещ управленски приоритет“, заяви Неделков, цитиран в съобщението.

Паралелно с почистването ще бъде монтирано денонощно видеонаблюдение с цел превенция и защита на публичния ресурс.

От Общината припомнят, че темата с незаконните сметища е сред основните приоритети на Николай Неделков още от поемането на ръководството на Столичния инспекторат през 2023 г.

Случаят край Долни Богров е част от системен проблем, по който екипите на Инспектората работят от 2021 г. чрез проверки, предписания и уведомления към районните администрации и държавните институции.

„Колкото и усилия да полагаме от Столичната община и Инспектората, системните проблеми изискват координирани институционални действия“, посочи Неделков.

Той призова за прекратяване на „колективната институционална безотговорност“ и подчерта, че незаконните сметища представляват риск за здравето на хората.

Според него устойчивото решение изисква всички институции – от районните администрации до министерствата – да действат координирано и в партньорство.

#Столична община #долни богров #разчистване #незаконно сметище

Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
1
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
2
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
3
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в...
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица
4
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за...
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
5
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването...
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
6
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на Международната космическа станция
6
Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на...

Задържаха грузинец за каналджийство на 15 мигранти край Царево
Задържаха грузинец за каналджийство на 15 мигранти край Царево
БАБХ предотврати евентуален незаконен внос на овце от Гърция БАБХ предотврати евентуален незаконен внос на овце от Гърция
Чете се за: 01:10 мин.
Черни лешояди отново се размножават в Източните Родопи след 33 години Черни лешояди отново се размножават в Източните Родопи след 33 години
Чете се за: 01:57 мин.
Георги Кандев: Двама общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове Георги Кандев: Двама общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове
Чете се за: 00:35 мин.
Акции срещу купения вот в Благоевград и Сливен Акции срещу купения вот в Благоевград и Сливен
Чете се за: 02:02 мин.
Ремонтират железопътната инфраструктура на пристанище Варна Ремонтират железопътната инфраструктура на пристанище Варна
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Поне четирима загинали и 20 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Поне четирима загинали и 20 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ подаде сигнал до прокуратурата Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ подаде сигнал до прокуратурата
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна за следващия сезон Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна за следващия сезон
Чете се за: 05:05 мин.
Спорт
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви евро, което ще...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Задържаха над 1,7 кг злато за близо 130 000 евро на „Капитан...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова акция срещу купуването на гласове: Открити са 15 000 евро и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ЕК представя европейско приложение за онлайн проверка на възрастта
Чете се за: 03:15 мин.
По света
