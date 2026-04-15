Започна разчистването на незаконното сметище край езерата на Долни Богров

Столичната община започва незабавно разчистване на нерегламентирано сметище в землището край езерата на село Долни Богров, съобщиха от общинската администрация.

По разпореждане на заместник-кмета по екология Николай Неделков общинското дружество „Софекострой“ ЕАД мобилизира техника и екипи за пълното извозване на отпадъците от общинските имоти, попадащи в защитената зона от европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

„За мен безопасността и здравето на гражданите, както и опазването на природата, не са въпрос на административни преписки, а водещ управленски приоритет“, заяви Неделков, цитиран в съобщението.

Паралелно с почистването ще бъде монтирано денонощно видеонаблюдение с цел превенция и защита на публичния ресурс.

От Общината припомнят, че темата с незаконните сметища е сред основните приоритети на Николай Неделков още от поемането на ръководството на Столичния инспекторат през 2023 г.

Случаят край Долни Богров е част от системен проблем, по който екипите на Инспектората работят от 2021 г. чрез проверки, предписания и уведомления към районните администрации и държавните институции.

„Колкото и усилия да полагаме от Столичната община и Инспектората, системните проблеми изискват координирани институционални действия“, посочи Неделков.

Той призова за прекратяване на „колективната институционална безотговорност“ и подчерта, че незаконните сметища представляват риск за здравето на хората.

Според него устойчивото решение изисква всички институции – от районните администрации до министерствата – да действат координирано и в партньорство.