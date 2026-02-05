Започна записването за матури след 12-и клас – важното накратко

От 5 февруари започна подаването на заявления за допускане до матури. Крайният срок е 20 февруари включително.

Кога са матурите тази година?



-Български език и литература – 20 май, от 8:30 ч.

-Втора задължителна матура – 22 май, от 8:30 ч.

-Допълнителни матури по желание – между 26 май и 2 юни

Валидиране на знания – как работи?

Ученици и хора с вече завършено средно образование могат да валидирарат знания по предмети, които не фигурират в дипломата им.

Могат да се положат до два допълнителни изпита

Избира се дали изпитът да е по общообразователна или профилираща подготовка

Таксата е 20,45 евро за един предмет

Срокът за тези заявления е същият: от 5 до 20 февруари.

Ако не си учил предмета като профилиращ

Зрелостници, които не са учили даден предмет като профилиращ

или са учили чужд език на по-ниско ниво, също могат да валидират знания чрез допълнителен държавен зрелостен изпит.

Може и да си повишиш оценката

От две години има и още една възможност:

-еднократно повишаване на оценка от матура

-в рамките на една година след изпита

- ако оценката е различна от двойка

Провери сроковете, избери внимателно и не оставяй заявленията за последния момент. Матурите са важна стъпка – подготви се навреме.