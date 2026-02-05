Започна записването за матури след 12-и клас – важното накратко

От 5 февруари започна подаването на заявления за допускане до матури. Крайният срок е 20 февруари включително.
Кога са матурите тази година?
-Български език и литература – 20 май, от 8:30 ч.
-Втора задължителна матура – 22 май, от 8:30 ч.
-Допълнителни матури по желание – между 26 май и 2 юни
Валидиране на знания – как работи?
Ученици и хора с вече завършено средно образование могат да валидирарат знания по предмети, които не фигурират в дипломата им.
Могат да се положат до два допълнителни изпита
Избира се дали изпитът да е по общообразователна или профилираща подготовка
Таксата е 20,45 евро за един предмет
Срокът за тези заявления е същият: от 5 до 20 февруари.
Ако не си учил предмета като профилиращ
Зрелостници, които не са учили даден предмет като профилиращ
или са учили чужд език на по-ниско ниво, също могат да валидират знания чрез допълнителен държавен зрелостен изпит.
Може и да си повишиш оценката
От две години има и още една възможност:
-еднократно повишаване на оценка от матура
-в рамките на една година след изпита
- ако оценката е различна от двойка
Провери сроковете, избери внимателно и не оставяй заявленията за последния момент. Матурите са важна стъпка – подготви се навреме.