Започва международният детски театрален фестивал "Братя Грим" в Шумен

Ако обичаш приказки, театър и малко магия – Шумен ще е точното място на 21 април. Тогава в Общински младежки дом Шумен от 9:00 ч. започва международният детски театрален фестивал „Братя Грим“.

Събитието се организира за 12-а поредна година от Община Шумен и детска градина „Братя Грим“ и е насочено към най-малките деца в предучилищна възраст.

Тази година в програмата са включени 21 театрални постановки, които ще бъдат представени както на живо, така и на запис. Участниците ще пресъздадат любими приказки и ще покажат талант на сцената.

Финалът на фестивала ще бъде от 17:15 ч. в Драматично-куклен театър Васил Друмев със спектакъла „Царицата на пчелите“ по Братя Грим. В него ще се включат и музиканти от Градския духов оркестър „Михаил Биков“ и Смесения хор „Проф. Венета Вичева“.

Освен театъра, фестивалът включва и международна изложба от детски рисунки. Тази година в нея участват над 100 творби на деца от Литва, Латвия, Естония, Румъния, Словения и България.