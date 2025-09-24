Заради опасни пукнатини от строежа на метрото: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“

Предвижда се евакуация на жителите на блок в квартал "Хаджи Димитър" в София до 5 ноември, заради констатирани пукнатини в сградата. Това се посочва в заповед на районната администрация, разлепена в блок 2.

В Столична община е постъпила информация относно възникнала предаварийна ситуация в блок 2 на ул. “Спас Гинев“, ж.к. „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“ и необходимост от извеждане на обитателите на апартаментите в блока. Блокът е четириетажен, с два входа „А“ и „Б“, в режим на етажна собственост и апартаментите в него са собственост на частни лица. Живущите са сигнализирали Общината и кмета на района за образували се сериозни пукнатини с неустановен характер в жилищата и в стълбището на двата входа на блока, се посочва в заповедта на районната администрация.

Със заповед на главния архитект на София Богдана Панайотова е назначена комисия, която да обследва състоянието на жилищната сграда. В изготвения протокол от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е установено, че в сградата са констатирани пукнатини с недопустим характер, дефекти от аварийно състояние, както и възможност за прекъсване на ВиК и ел. инсталацията, вследствие на възникналите деформации. Предвид това е необходимо предприемане на действия по спешна евакуация на живущите, с оглед запазване живота и здравето им.

Органите на МВР и общинската охрана ще съблюдават жилищната сграда и няма да допускат влизането на лица в нея след 5 ноември 2025 г. с оглед на тяхната безопасност. Лицата, които откажат да изпълнят заповедта за евакуация, се считат за предупредени и носят лична отговорят за своя живот и здраве, както и могат да бъдат подведени под административна наказателна отговорност, пише в заповедта, поставена на входа на жилищния блок.

"Миналата година закупихме имот, без да сме наясно с проблемите със сградата", каза Илияна Борисова, собственик на апартамент в блока.

Тя обясни, че след това кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов е изпратил конструктивни становища до жителите на блока. Живущата добави, че през това време е стартирало и изграждането на третата линия на метрото, което се изгражда в близост.

Бориславова обясни, че към днешна дата са получили заповед за евакуация в срок до 5 ноември, като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, блокът или ще бъде укрепен, или разрушен. Живущата посочи, че все още не са информирани в какъв период от време това ще се случи. Тя добави, че със решение на Столичния общински съвет 15 от 24 домакинства имат отпусната еднократна финансова помощ за наем на квартира.

На 13 февруари 2025 г. на заседание на СОС е взето решение за отпускане на еднократна финансова помощ на живущите в блок 2 на ул.“Спас Гинев“ , ж.к. „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“, чийто жилища са станали негодни за обитаване, пише в Решението на СОС. Общата стойност на отпуснатите средства е 126 540 лв.

В позиция на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, че след проведена среща с представители на етажната собственост на жилищната сграда, на която присъства и кметът на район „Подуяне“ е обсъдена възможността Столичната община да възложи и финансира изготвянето на проектна документация за възстановяване на процесната сграда. От НАГ посочват, че във връзка с поетия ангажимент са изпратени покани за предоставяне на оферти, като са постъпили четири такива. Готовност да изготвят инвестиционни проекти са изразили както частни проектанти, така и държавни структури, допълват още от НАГ.

В позицията им се посочва още, че към настоящия момент постъпилите оферти се разглеждат и след избор на изпълнител, дейностите по проектиране ще бъдат възложени на същия. Сключването на договор ще бъде съобразено изцяло със Закона за обществените поръчки.

Напълно некоректно е да се правят внушения, базирани на мнения на лица без експертиза в подземното строителство, че проблеми със сигурността на отделни сгради имат пряка връзка със строителството на метрото, заявяват от „Метрополитен" ЕАД в позиция, изпратена до медиите.

Оттам посочват, че през януари 2024 г. са възложили геотехническа експертиза на блок 2 в кв. "Хаджи Димитър", в която се посочва, че при строително-монтажните работи по изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство. Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимите стойности и са минимални – такива се наблюдават при всяко подземно строителство както в България, така и в международен мащаб, обясняват от "Метрополитен".

От дружеството заявяват, че водещите им принципи са и остават безопасността на гражданите, сигурността на сградите и отговорното отношение към околната среда при всяка фаза от строителството на метрото.

Снимки: БТА