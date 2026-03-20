Заради високите сметки за ток в Царацово: В пловдивското село остават и без вода

На фона на високите сметки за ток жители на пловдивското село Царацово се оплакват от постоянни прекъсвания на електроподаването.

Хората споделят, че това затруднява ежедневието им и настояват дружеството да предприеме мерки за подобряване на услугата.

Заради прекъсванията на тока, селото често остава и без вода.

По думите на местните, прекъсванията не са инцидентни, а се случват често и затрудняват ежедневието им.

Един от жителите разказа кога за последно са останали без ток.

„На 17-ти нямаше ток, за цял ден тока идваше и спираше, като първото изключване беше в порядъка между 10 и 1, след което започнаха едни малки токови удари и после в 2 часа го спряха отново до 4,5. На следващия ден ние имахме, но от мои приятели в селото казаха, че тока отново е спирал в рамките на 30-45 минути, отново е нямало ток.“

Липсата на електричество създава сериозни трудности за домакинствата, особено за семейства с деца. Майка на три деца обясни.

„Ами доста трудно, то не е само това дете, аз имам 3 дечица и е много лошо, когато нямаш електрозахранване, било то за отопляване, в момента е студено, а било то да си изкапеш децата, да им сготвиш, ами не е лесно."







