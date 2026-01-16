Защо Мария Корина Мачадо даде Нобеловата си награда на Доналд Тръмп?

Венецуелската носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо е дала своя приз на американския президент Доналд Тръмп. Двамата са се срещнали в Белия дом.

Тръмп потвърди информацията и определи жеста като знак на уважение, а Мачадо – като изключителна жена. Тя му е предала и паричното възнаграждение, което получава всеки нобелов лауреат. Срещата е била под формата на обяд при закрити врата.

От Нобеловият комитет обаче уточниха, че Нобеловата награда не може да бъде преотстъпвана.

След свалянето на Николас Мадуро преди две седмици, Тръмп заяви, че Мария Корина Мачадо няма шанс за победа.