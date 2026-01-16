БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Защо Мария Корина Мачадо даде Нобеловата си награда на Доналд Тръмп?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
Слушай новината

Венецуелската носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо е дала своя приз на американския президент Доналд Тръмп. Двамата са се срещнали в Белия дом.

Тръмп потвърди информацията и определи жеста като знак на уважение, а Мачадо – като изключителна жена. Тя му е предала и паричното възнаграждение, което получава всеки нобелов лауреат. Срещата е била под формата на обяд при закрити врата.

От Нобеловият комитет обаче уточниха, че Нобеловата награда не може да бъде преотстъпвана.

След свалянето на Николас Мадуро преди две седмици, Тръмп заяви, че Мария Корина Мачадо няма шанс за победа.

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
2
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Застудяване и валежи и сняг от утре
3
Застудяване и валежи и сняг от утре
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
5
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: По света

2025 е третата най-топла година, откакто се правят измервания
2025 е третата най-топла година, откакто се правят измервания
Емблематичната катедрала „Саграда Фамилия“ е все по-близо до завършване Емблематичната катедрала „Саграда Фамилия“ е все по-близо до завършване
Чете се за: 00:47 мин.
Иран е в разгара на третата седмица от антиправителствените протести Иран е в разгара на третата седмица от антиправителствените протести
Чете се за: 01:05 мин.
Разговорите във Вашингтон за Гренландия са без резултат Разговорите във Вашингтон за Гренландия са без резултат
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 15.01.2026 г. Новините 15.01.2026 г.
Чете се за: 05:47 мин.
Германия, Швеция и Норвегия изпращат военни в Гренландия Германия, Швеция и Норвегия изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Три жени загинаха при пожар в София
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме? Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Симеон Дянков: Преходът към еврото върви добре
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Добрич обявява грипна епидемия
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ