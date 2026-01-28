Защо САЩ изпращат имиграционни агенти на Олимпиадата в Милано?

Имиграционните служби на САЩ ще участват в охраната на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, които започват на 6 февруари. Решението идва на фона на силно обществено напрежение в Съединените щати заради инциденти, свързани с действия на тези служби, завършили със смъртта на двама души.

Според официално съобщение, американските агенти ще подпомагат Дипломатическата служба за сигурност към Държавния департамент на САЩ, както и властите на страната домакин – Италия. Целта е засилване на сигурността по време на голямото международно спортно събитие.

Новината обаче предизвика недоволство в Италия. Кметът на Милано заяви, че тези агенти не са добре дошли в града, защото по думите му „не гарантират, че действат в съответствие с демократичните методи за управление на сигурността“, които се прилагат там.

Случаят отново поставя въпроса къде е границата между сигурността и гражданските права, особено когато става дума за международни събития с милиони зрители по света.