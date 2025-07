Ако човек погледне към схемата при мъжете и жените на Уимбълдън, вероятно леко ще се озадачи. Просто защото обичайните цифрички в скоби, индикиращи на коя позиция са поставени състезателите, отсъстват. Или са доста по-малко, отколкото сме свикнали.

Сеизмичните изненади от началото на турнира следват една след друга. Един мач преди края на втория кръг свещената трева напуснаха рекордните 36 поставени тенисисти, което „подобри“ броя от 35 отпаднали до тази фаза на Ролан Гарос през 2020. Втората поставена при дамите Коко Гоф вече я няма, същото е валидно и за третия в схемата при мъжете Александър Зверев. Общо осем от поставените в топ 10 отпаднаха още в първия кръг – категорично най-големия брой изобщо от началото на Оупън Ерата през 1968. Само една от първите 5 при жените – Арина Сабаленка – е все още с надежди за титла на Уимбълдън. Факт, който се е случвал само още веднъж назад във времето. Какво се случва, защо толкова много от добрите тенисисти отпадат толкова рано в турнира?

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 #Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8