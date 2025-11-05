БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

Затварят изпреварващите ленти в част от АМ "Тракия"

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Поетапно се ограничава движението в посока Бургас и София

приключва ремонтът тракия платното бургас пазарджишка област
Снимка: Снимката е илюстративна
На 6 ноември, от 8 ч. до 18 ч. шофьорите да се движат с повишено внимание в участъка от 98-и км до км 100 на АМ "Тракия" в област Пазарджик, това съобщиха от АПИ.

В отсечката ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, като при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София.

Трафикът ще преминава в свободните ленти.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

#ограничаване на движението # АМ "Тракия"

Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас 4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
В сезона на туршиите: Цените на зеленчуците падат В сезона на туршиите: Цените на зеленчуците падат
Чете се за: 01:37 мин.
Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили по "Дунав мост" при Русе Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили по "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 00:50 мин.
След месец и половина извънредна ситуация – кризата с боклука в София е овладяна След месец и половина извънредна ситуация – кризата с боклука в София е овладяна
Чете се за: 02:20 мин.
Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе
Чете се за: 00:45 мин.

