Затварят Подбалканския път и ключови булеварди в Сливен заради преминаване на колона

від БНТ , Репортер: Иван Янев
В 10:35 часа днес се затваря Подбалканският път в участъка от пътен възел „Петолъчката“ до Сливен, съобщиха организаторите на събитието. В самия град основните булеварди по маршрута ще бъдат блокирани от 11:00 часа.

Напречното пресичане на трасето ще бъде преустановено в 13:00 часа – точно един час преди очакваното пристигане на колоната. Колоездачите ще преминат по булевардите „Бургаско шосе“, „Братя Миладинови“, „Цар Симеон“ и покрай парк „Асеновец“, като се очаква да напуснат града в посока прохода „Вратник“ около 14:30 часа.

Паралелно с ограничителните мерки Община Сливен организира и специални фен зони. Още на входа на града колоната ще бъде посрещната с голяма арт инсталация от балони, а по трасето ученици ще се включат в тематични флашмобове, облечени в розово и черно.

На трите ключови моста по маршрута ще бъдат разпънати знамена на Сливен, България и Европейския съюз с внушителни размери. В парк „Асеновец“ ще звучи „Химнът на Европа“ в изпълнение на проекта „Музиката вместо улицата“.

Организаторите призовават зрителите да стоят само на обозначените места, за да се гарантира безопасността по време на събитието.

Движението ще бъде възстановявано поетапно веднага след преминаването на последните автомобили от колоната.

#Джиро Д'Италия #Подбалканската линия #трафик

