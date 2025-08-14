БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство

У нас
здравният министър спря износа жизненоважен лекарствен продукт
Министърът на здравеопазването издаде заповед за забрана на износа на лекарствен продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност. Целта е да се гарантира терапията на българските пациенти и непрекъснатост на достъпа им до лечение.

Заповедта е със срок 6 месеца до 15 февруари 2026 г. и касае лекарствения продукт NeoRecormon с международно непатентно наименование (INN) Erythropoietin (Epoetin beta).

Лекарственият продукт представлява инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, който се прилага от 1 до 3 пъти седмично при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, включително терминален стадий.

Решението стъпва на анализ на наличностите, потреблението и на официалните уведомления на притежателя на разрешението за употреба за временно преустановяване на продажбите и забавени доставки.

Министерството ще нотифицира заповедта по реда на Директива (ЕС) 2015/1535, като при необходимост ще използва предвидената процедура по спешни причини, за да осигури незабавно действие.

Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана.

