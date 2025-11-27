БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Правителството оттегля проектобюджета
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Здравното министерство осъди агресията срещу служители на ведомството на протеста в София

У нас
телк получава 100 предсрочно издадено решение предлага министерството здравеопазването
Министерството на здравеопазването осъди опит за агресия срещу служители на ведомството, Националната здравноосигурителна каса и Народното събрание по време на протеста в София. В официална позиция, разпространена във Фейсбук, от министерството подчертават, че правото на протест и на изразяване на гражданска позиция е основно право, гарантирано във всяка демократична държава. То обаче не може и не бива да се превръща в повод за агресия, заплахи, унижение или посегателство срещу която и да е личност, допълват от ведомството.

През вчерашния ден, при опит да напуснат сградата на Народното събрание, служителки на МЗ, НЗОК и НС бяха подложени на словесни нападки, физически и психологически натиск и действия, които застрашиха тяхната безопасност, посочват от Здравното министерство. Такива ситуации са напълно недопустими, още повече когато поставят под риск хора, които изпълняват професионалните си задължения и нямат никакво отношение към политически противопоставяния, отбелязват от МЗ.

Министерството на здравеопазването подчертава, че стои зад своите и зад всички служители на държавната администрация, които съвестно изпълняват служебните си задължения.

Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокоен След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокоен
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Служителки на Здравното министерство са станали обект на агресия от протестиращи пред НС, съобщи Слави Трифонов Служителки на Здравното министерство са станали обект на агресия от протестиращи пред НС, съобщи Слави Трифонов
БНТ с престижна награда: Приза получи журналистът Милен Атанасов БНТ с престижна награда: Приза получи журналистът Милен Атанасов
Протести в няколко сектора: Медици, земеделци и социални служби с искания за по-високи заплати Протести в няколко сектора: Медици, земеделци и социални служби с искания за по-високи заплати
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
У нас
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
У нас
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили "Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
По света
Стотици без дом и хиляди в неизвестност след огнения ад в Хонконг
По света
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна България
У нас
Родителите на убития на пешеходна пътека Филип: Поредно заседание -...
У нас
Акула уби жена и рани мъж на австралийски плаж
По света
