Здравното министерство осъди агресията срещу служители на ведомството на протеста в София

Министерството на здравеопазването осъди опит за агресия срещу служители на ведомството, Националната здравноосигурителна каса и Народното събрание по време на протеста в София. В официална позиция, разпространена във Фейсбук, от министерството подчертават, че правото на протест и на изразяване на гражданска позиция е основно право, гарантирано във всяка демократична държава. То обаче не може и не бива да се превръща в повод за агресия, заплахи, унижение или посегателство срещу която и да е личност, допълват от ведомството.

През вчерашния ден, при опит да напуснат сградата на Народното събрание, служителки на МЗ, НЗОК и НС бяха подложени на словесни нападки, физически и психологически натиск и действия, които застрашиха тяхната безопасност, посочват от Здравното министерство. Такива ситуации са напълно недопустими, още повече когато поставят под риск хора, които изпълняват професионалните си задължения и нямат никакво отношение към политически противопоставяния, отбелязват от МЗ.

Министерството на здравеопазването подчертава, че стои зад своите и зад всички служители на държавната администрация, които съвестно изпълняват служебните си задължения.