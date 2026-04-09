Здравното министерство подкрепя искането за увеличение на цените на медицинските дейности

Министерството на здравеопазването подкрепя исканията на Българския лекарски съюз (БЛС) за увеличение на цените на медицинските дейности, заяви в Ловеч министърът на здравеопазването Михаил Околийски.

Той обаче припомни, че всичко ще зависи от преговори, които съсловната организация трябва да води със Здравната каса.

От Лекарския съюз и болниците продължават да настояват да бъде подписан анекс със Здравната каса към Националния рамков договор за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%.

Министерството на здравеопазването може да бъде само посредник в преговорите, поясни доц. Околийски.

"Разбира се, че Министерството на здравеопазването застава зад всички законови искания и на лекарите, и на пациентите за по-добро финансиране и по-добро обслужване, но това трябва да се инициира по законоопределения начин", посочи той.

Доц. Околийски каза още, че това е процес, който се случва между болниците, Лекарския съюз и НЗОК.

доц. Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването: "Трябва да се инициира такъв диалог, преговори за създаване на анекс към Националния рамков договор. Министерството на здравеопазването като медиатор или като институция, от която зависят и качеството, и процесите в здравеопазването ще партнира по всички възможни начини. Трябва да попитате договорните партньори защо не стартира този процес, след като искат той да се случи. Другият проблем е, че в момента няма приет бюджет, който да позволи това увеличение с 25% на клиничните пътеки."

Той коментира и дали това ще се отрази на финансовото състояние на болниците.

доц. Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването: "Надявам се болниците да не смятат, че тези проблеми могат да бъдат решени с магическа пръчка. Според мен, когато се етаблира ново правителство, една от първите задачи, които има е да бъдат решени тези проблеми, защото хората трябва да имат достъп до добро здравеопазване."

Министър Околийски участва в Ловеч в кръгла маса по проблемите на психичното здраве и откри нова спортна площадка в двора на Държавната психиатрична болница в града.