БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Запази

Вижте колко нервен стана Путин, защото знае, че те ще променят хода на войната, допълни той

Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Снимка: БТА
Слушай новината

Украинският президент Володимир Зеленски призова на заседанието на Европейския съвет днес държавите съюзници на Украйна да ѝ предоставят оръжия с голям обсег, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало, след като той не успя да получи обещание от американския президент Доналд Тръмп за доставка на крилати ракети "Томахоук".

Зеленски се обърна към лидерите на Европейския съюз в Брюксел, като ги призова да се споразумеят също за план за използването на руските замразени авоари. Той посочи, че Киев ще използва значителна част от предоставените му средства, за да закупи оръжия, направени в Европа.

"Когато говорим за оръжия с голям обсег за Украйна, имаме предвид, че режимът на Путин трябва да усети истинските последици от тази война. Призовавам ви да подкрепите всичко, което ще помогне на Украйна да се сдобие с такъв тип възможности, защото наистина е от значение спрямо Русия".

"Само вижте колко нервен стана Путин когато се появи тази тема. Той напълно осъзнава, че оръжията с голям обсег ще променят хода на войната".

"Тези оръжия с голям обсег не се намират само в САЩ, някои европейски страни също разполагат с тях, включително и с ракети "Томахок". Вече говорим със страните, които могат да помогнат", призова украинският президент.

Зеленски искаше да получи ракети "Томахоук" от САЩ, като Тръмп заяви, че не изключва такава възможност, но засега не заяви готовност да предприеме такава стъпка.

Лидерите на ЕС ще обсъдят планове за използването на замразените руски авоари като основа на "репарационен заем" за Украйна на стойност 140 млрд. евро.

Русия оспори законността на предложението, докато Зеленски посочи от своя страна, че предложеният механизъм е "напълно законен и справедлив."

"Това е модел, който се основава на идеята за бъдещи репарации, като по този начин се търси отговорността на агресора за щетите, които той е причинил", изтъкна Зеленски.

#оръжия с голям обсег # Володимир Зеленски #войната в Украйна #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
1
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
2
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
3
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Сигнал за пукнатини в столично училище
4
Сигнал за пукнатини в столично училище
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
5
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите
6
Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Русия

Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа" Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
Чете се за: 01:22 мин.
Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски
Чете се за: 04:45 мин.
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл" Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 03:55 мин.
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл" Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в...
Чете се за: 04:45 мин.
Европа
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи
Чете се за: 00:35 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ