Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег

Украинският президент Володимир Зеленски призова на заседанието на Европейския съвет днес държавите съюзници на Украйна да ѝ предоставят оръжия с голям обсег, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало, след като той не успя да получи обещание от американския президент Доналд Тръмп за доставка на крилати ракети "Томахоук".

Зеленски се обърна към лидерите на Европейския съюз в Брюксел, като ги призова да се споразумеят също за план за използването на руските замразени авоари. Той посочи, че Киев ще използва значителна част от предоставените му средства, за да закупи оръжия, направени в Европа.

"Когато говорим за оръжия с голям обсег за Украйна, имаме предвид, че режимът на Путин трябва да усети истинските последици от тази война. Призовавам ви да подкрепите всичко, което ще помогне на Украйна да се сдобие с такъв тип възможности, защото наистина е от значение спрямо Русия". "Само вижте колко нервен стана Путин когато се появи тази тема. Той напълно осъзнава, че оръжията с голям обсег ще променят хода на войната". "Тези оръжия с голям обсег не се намират само в САЩ, някои европейски страни също разполагат с тях, включително и с ракети "Томахок". Вече говорим със страните, които могат да помогнат", призова украинският президент.

Зеленски искаше да получи ракети "Томахоук" от САЩ, като Тръмп заяви, че не изключва такава възможност, но засега не заяви готовност да предприеме такава стъпка.

Лидерите на ЕС ще обсъдят планове за използването на замразените руски авоари като основа на "репарационен заем" за Украйна на стойност 140 млрд. евро.

Русия оспори законността на предложението, докато Зеленски посочи от своя страна, че предложеният механизъм е "напълно законен и справедлив."