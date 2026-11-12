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Зеленски съобщи за системни ограничения на "Старшийлд"

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за нови ограничения на скоростта при достъпа до спътниковата мрежа "Старшийлд".

"На "Старшийлд" се налагат систематични ограничения на скоростта до 161 километра в час. Украинските военни вече разследваха обстоятелствата и се установи, че не става дума за случайни грешки, а за систематични ограничения на скоростта. За нас това означава преди всичко значително затруднение при прехващането на руски дронове с реактивни двигатели," написа Зеленски в Екс.

Той е бил информиран за проблемите от министъра на отбраната Евгений Хмара и главнокомандващия на Въоръжените сили Михаил Драпати. Вече има дронове, успели да пробият заради невъзможност на системите за прехващане да ги неутрализират, добави Зеленски. Киев се опитва да изясни обстоятелствата с американската страна.


#Володимир Зеленски #„Старшийлд“ #войната в Украйна

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