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Жан-Филип Гбамин ще играе с №5 в ЦСКА

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Спорт
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Котдивоарският полузащитник беше картотекиран за двубоите с Дери Сити, а номерът му подсказва за очакваната раздяла с Лумбард Делова

Жан-Филип Гбамин
Снимка: Официален сайт / cska.bg
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ЦСКА картотекира най-новото си попълнение Жан-Филип Гбамин за предстоящите мачове срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Така котдивоарският футболист ще бъде на разположение на старши треньора Христо Янев за европейския старт на „червените“.

Любопитен детайл около регистрацията на Гбамин е, че той ще носи фланелката с №5. Досега този номер принадлежеше на Лумбард Делова, за когото клубът вече потвърди, че води преговори за евентуален изходящ трансфер.

Представеният на 5 юли национал на Кот д'Ивоар е вписан като полузащитник в състава на ЦСКА, но може да бъде използван и в центъра на защитата, където също има богат опит.

Първият двубой между ЦСКА и Дери Сити е на 9 юли от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“, а реваншът ще определи кой от двата отбора ще продължи напред в квалификациите на Лига Европа.


#Жан-Филип Гбамин #ПФК ЦСКА София

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