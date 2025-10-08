БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Жътварска суперлуна" озари небосвода (ГАЛЕРИЯ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Запази

Впечатляващото небесно явление привлече погледите на хиляди по света

Снимка: БТА
Слушай новината

Впечатляващо небесно явление привлече погледите на хиляди българи снощи. "Жътварската суперлуна" - първата суперлуна за 2025 година, се появи на небосвода във вечерните часове на 7 октомври, създавайки внушителна гледка с увеличените си размери и яркост.

Астрономичното явление представлява пълнолуние, което съвпада с момента, в който Луната е в най-близката си точка до Земята - т.нар. перигей.

Според учените от NASA, това прави Луната да изглежда с до 14% по-голяма и около 30% по-ярка от обикновеното пълнолуние.

снимки: БТА

#"Жътварска суперлуна"

Последвайте ни

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
2
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
3
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
4
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
5
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
6
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Галерия

На 1600 метра височина: Път за безстрашни
На 1600 метра височина: Път за безстрашни
В Танзания обучават плъхове за операции по търсене и спасяване след земетресения (СНИМКИ) В Танзания обучават плъхове за операции по търсене и спасяване след земетресения (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
Бедствието в Елените (СНИМКИ) Бедствието в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Зимна приказка на "Петрохан" (СНИМКИ) Зимна приказка на "Петрохан" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
Как се обучават кучета спасители към ПСС? (СНИМКИ) Как се обучават кучета спасители към ПСС? (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
Фран Дрешър вече има своя звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ) Фран Дрешър вече има своя звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)
Чете се за: 00:07 мин.

Водещи новини

4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за трагедията в Елените?
4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Жътварска суперлуна" озари небосвода (ГАЛЕРИЯ) "Жътварска суперлуна" озари небосвода (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Валежите днес остават главно в Северна България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Цената на златото достигна нов исторически връх
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ