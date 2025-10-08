"Жътварска суперлуна" озари небосвода (ГАЛЕРИЯ)

Впечатляващо небесно явление привлече погледите на хиляди българи снощи. "Жътварската суперлуна" - първата суперлуна за 2025 година, се появи на небосвода във вечерните часове на 7 октомври, създавайки внушителна гледка с увеличените си размери и яркост.

Астрономичното явление представлява пълнолуние, което съвпада с момента, в който Луната е в най-близката си точка до Земята - т.нар. перигей.

Според учените от NASA, това прави Луната да изглежда с до 14% по-голяма и около 30% по-ярка от обикновеното пълнолуние.

снимки: БТА