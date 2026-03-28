Желко Лукаич: Най-важното е добрата енергия в отбора

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Треньорът на Спартак Плевен след успеха над Черно море Тича

желко лукаич важното добрата енергия отбора
Снимка: БТА
Старши треньорът на Спартак Плевен Желко Лукаич изрази задоволство от представянето на своя тим след победата с 82:80 над Черно море Тича в мач от 28-ия кръг на Националната баскетболна лига.

"Не е нужно да броим колко са поредните победи, но е хубаво да печелим. Не го очаквахме, борим се и си вършим работата. Най-важното за мен е добрата енергия – това, че я имаме във всеки мач и влизаме с желание да дадем всичко от себе си. Ако се появи шанс, както беше тази вечер, ние се възползваме“, каза Лукаич.

Наставникът на плевенчани подчерта, че успехът е дошъл срещу сериозен съперник и е плод на добра организация в играта.

"Отборът на Варна е фаворит и разполага с много качествени състезатели. Ние обаче изиграхме много добър мач тактически и в защита. Това ни донесе успеха, но трябва бързо да го оставим зад гърба си“, добави той.

Лукаич акцентира и върху подхода на тима до края на сезона.

"Нямаме някакви големи амбиции – вървим стъпка по стъпка. Анализираме, работим всеки ден, опитваме се да подобряваме нещата, които не са добри. Срещу всеки съперник задачата е една и съща - да имаме енергия и да влизаме в мача с правилната нагласа“, допълни треньорът на Спартак Плевен.

