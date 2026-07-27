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Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 00:37 мин.
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италия свещеник намери новородено църква
Снимка: Pixabay
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Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 години станаха родители за първи път след успешно проведена сложна инвитро процедура в болница в Скопие, съобщават медиите в Северна Македония.

От болница „Д-р Органджийски“ определят това като „изключителен медицински успех” предвид възрастта на родителите и сложността на процеса, предшестващ бременността, като допълват, че пациентката е претърпяла реконструкция на матката и че за процедурата са използвани дарени яйцеклетки.

От болницата съобщават, че и майката, и новороденото момченце са в добро здравословно състояние.

#възрастни родители #Северна Македония #инвитро

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