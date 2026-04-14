България получи удължаване на дерогацията за...
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Женската горила Фату стана на 69 години (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
По света
Тя е най-възрастната от вида си, живееща в плен

женската горила фату стана години снимки
Женската горила Фату - най-възрастният в света представител на вида, живеещ в плен, отпразнува своя 69-и рожден ден в зоопарка в Берлин и получи специална почерпка от чери домати, цвекло, праз и марули, съобщи Асошиейтед прес. Торта обаче не е имало, защото сладкишите не са полезна за остаряващия примат.

Фату пристига в зоопарка в тогавашния Западен Берлин през 1959 г. Смята се, че тогава тя е на около две години, въпреки че точната дата на раждането ѝ не е известна. Горилите живеят около 35 - 40 години на свобода, но по-дълго, когато са в плен.

Фату стана най-старият обитател на зоопарка през 2024 г. след смъртта на фламингото Инго. Смята се, че птицата е била на около 75 години, преди да почине и е живяла в зоологическата градина от 1955 г.

Фату вероятно е родена в дивата природа в Западна Африка. Според Книгата на рекордите на Гинес френски моряк я е взел от Африка и я е разменил, за да покрие разходите си в бар в Марсилия, Франция.

Снимки: Фейсбук, Zoo Berlin

После френски продавач на животни я продал на зоологическата градина в Берлин.

#69 години #Фату #Берлински зоопарк #горила

