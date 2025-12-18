БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Алианс за права и свободи": Практически е...
Чете се за: 02:22 мин.
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Живи корали задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Живи корали задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево
Слушай новината

Пет екзотични живи корала, укрити в товарното помещение на автобус, откриха митническите служители на пункт "Капитан Андреево". Това е първи случай на задържане на живи корали.

На 14 декември 2025 г., около 19.30 часа, на пункта пристига автобус с чужда регистрация. В превозното средство пътували от Турция през България за Северна Македония 36 пътници, водачът и втори шофьор. Всички те заявили, че не пренасят стоки, които да декларират. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия в багажното отделение митническите служители откриват, скрита сред пътническите чанти, бяла кутия от стиропор. След отварянето на кутията в нея са установени 5 прозрачни полиетиленови плика, пълни с вода. Във всеки един от пликовете „плувал“ по един корал. Вторият шофьор заявил, че коралите са негови, но не е представил никакви документи за тях.

Коралите са задържани на основание Европейски регламент № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Закона за биологичното разнообразие. При извършената първоначална експертна справка, коралите са от пет различни вида и са с природозащитен статут.

Веднага след установяването на контрабандата коралите са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, за да им бъдат осигурени подходящи условия.

На нарушителя - 33 годишен македонски гражданин, е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците.

Снимки: Агенция "Митници"

#живи корали #митническа проверка #Капитан Андреево

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
2
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
3
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
4
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
5
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
6
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
3
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
4
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
5
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Криминално

54-годишен мъж е задържан за опит за убийство в Кнежа
54-годишен мъж е задържан за опит за убийство в Кнежа
Повдигнаха обвинения срещу 35-годишен мъж за отвличане от апартамент в Стара Загора Повдигнаха обвинения срещу 35-годишен мъж за отвличане от апартамент в Стара Загора
Чете се за: 00:40 мин.
Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа, двама са задържани Мъж е с опасност за живота след сбиване в Кнежа, двама са задържани
Чете се за: 01:05 мин.
Прокуратурата обвини и задържа мъж и жена за опит за имотна измама Прокуратурата обвини и задържа мъж и жена за опит за имотна измама
Чете се за: 01:10 мин.
СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове
Чете се за: 00:30 мин.
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

"Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент
"Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
Чете се за: 01:57 мин.
Борба
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза „Граф Игнатиево“ Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза „Граф Игнатиево“
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът гласува промени в Кодекса на труда и Семейния...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ