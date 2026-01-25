БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Животът на Земята се е върнал изненадващо бързо след динозаврите

от БНТ
Животът на Земята се е върнал изненадващо бързо след динозаврите
Учени от САЩ са установили, че животът на Земята се е възстановил почти светкавично след измирането на динозаврите преди около 66 милиона години, съобщава Физ.орг.

Става дума за астероида, който пада на Земята и образува кратера Чиксулуб. Дълго време се смяташе, че след тази катастрофа са били нужни десетки хиляди години, за да започне възстановяване на екосистемите. Ново изследване обаче показва нещо съвсем различно.

Проучването е дело на учени от Тексаски университет и Калифорнийски технологичен институт и е публикувано в списание Geology. Според резултатите първите нови видове морски планктон са се появили по-малко от 2000 години след удара – почти мигновено по геоложките мащаби.

Причината за по-ранните грешни оценки е, че учените са приемали, че морските отлагания са се натрупвали равномерно. В действителност масовото измиране на планктона и силната ерозия след унищожаването на растителността са нарушили този процес.

За по-точно датиране изследователите използвали рядък изотоп – хелий-3, който постъпва в океаните от космическия прах с постоянна скорост. Анализът на проби от Европа, Северна Африка и района на Мексиканския залив позволил да се изчисли реалното време между отделните слоеве.

Резултатите показват, че някои ключови видове, свързани с възстановяването на екосистемите, са се появили между 3500 и 11 000 години след катастрофата, а други – дори по-рано. Само за няколко хиляди години са възникнали между 10 и 20 нови форми живот, които поставили началото на дълъг процес на възстановяване, продължил около 10 милиона години.

Според учените това откритие е важно и днес – то показва, че при подходящи условия биосферата може да се възстановява бързо, което дава надежда на фона на съвременните екологични проблеми.

