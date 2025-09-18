Жоао Невеш пропуска дербито с Марсилия

Шампионът на Европа ПСЖ загуби един от основните си футболисти при победата с 4:0 над Аталанта. Португалският национал Жоао Невеш получи контузия на лявото бедро и беше принудително заменен от сънародника си Гонсало Рамош.

Днес Невеш ще премине медицински прегледи, които ще покажат колко ще продължи възстановяването му.

"Няма нищо за Жоао, чакаме прегледите. Утре или в петък ще имаме повече информация", обясни треньорът на парижани Луис Енрике.

Още през уикенда ПСЖ ще гостува на Олимпик Марсилия в голямото дерби на френската Лига 1.