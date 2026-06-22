Жоел Цварц: Трансферът ми в ЦСКА стана много бързо

Новото попълнение на ЦСКА Жоел Цварц се нуждаеше от 31 часа, след като пристигна в лагера на „армейците“ в Австрия, за да открие головата си сметка. Попадението при успеха с 2:1 срещу словенския Брине бе и първото за състава воден от Христо Янев по време на подготовката.

Със страхотния си дебют, нидерландският таран веднага накара феновете на ЦСКА да пресмятат колко попадения ще отбележи през новата кампания.

„Много хора ми задават този въпрос, но моята първа цел, откакто пристигнах, е да опозная момчетата, отбора и треньора. Да се адаптирам към колектива. Головете няма да закъснеят“, казва Цварц в първото си интервю за клубните канали на ЦСКА.

Той разкрива, че трансферът му при „червените“ е станал факт за много кратко време.

„Всичко се разви много бързо. Мисля, че след като ЦСКА се свърза с агента ми, изминаха само 2 или 3 дни, преди да финализираме трансфера. За мен бе много добре, че стана толкова гладко. Веднага се качих на самолета и преминах медицинските прегледи в София. А след това директно тук – на тренировъчния терен. Пътуването беше доста дълго, но пък на мен постоянно ми се играе футбол. Беше страхотно да стъпя директно на терена и да вкарам. Когато трансферът стана факт, получих много позитивни реакции. Много съм благодарен и го оценявам“, казва нидерландският голаджия.

Цварц привлича погледите с умението си да реализира от всякаква позиция и най-вече – винаги да намира пространство, за да стреля.

„Когато играеш като нападател, развиваш това усещане – къде да се позиционираш, къде точно да застанеш в наказателното поле... През годините успях да си изградя този усет. Затова и успявам да вкарвам“, споделя Жоел.

Цварц вече успя да усети магията на червената публика по време на финала за Купата на България, когато – като футболист на Локомотив Пловдив, се изправи срещу ЦСКА.

„На трибуните имаше много фенове, много шум, голяма подкрепа... Знам, че ЦСКА има огромна фенска маса. Невероятни са. Много е красиво да ги гледаш и да изпиташ емоцията“, допълни той.

Още в първия си двубой за новия сезон, Цварц и новите му съотборници ще се изправят срещу европейско препятствие – ирландския Дери Сити, а мислите на отбора вече са насочени към евротурнирите.

„Да, разбира се, че вече започваме да мислим за този мач, тъй като това ще е първият ни двубой в Европа. Работим здраво, за да се подготвим точно за него. Чудесно е, когато ни предстоят такива сблъсъци и всички сме настроени положително“, споделя нидерландецът.

Съвсем очаквано, той се надява родината му да се представи подобаващо на световното първенство, но признава, че фаворитите му са други.

„Разбира се, стискам палци Нидерландия да достигне до финала. Те направиха страхотен мач срещу Швеция. Но има други два отбора, които са много силни и добре подготвени – Бразилия и Франция. Като гледам състава на френския национален отбор, мисля че имат най-голям шанс да спечелят световната титла отново“, завърши Цварц.