Жозе Фонте започва треньорска кариера в Съндърланд

Европейският шампион с Португалия ще бъде част от щаба на Режис льо Бри след края на състезателната си кариера
Бившият португалски национал Жозе Фонте официално се присъедини към треньорския щаб на Съндърланд. Само няколко месеца след края на впечатляващата си 24-годишна кариера като футболист, 42-годишният специалист ще започне работа в екипа на старши треньора Режис льо Бри.
Фонте прекрати професионалната си кариера през май след два сезона в португалския Каса Пия, а от края на юли ще поеме първата си треньорска роля в клуба от Висшата лига.
От Съндърланд подчертаха, че привличат човек с огромен международен опит, натрупан в близо 900 официални мача на клубно и национално ниво.
Като футболист Жозе Фонте изигра 50 срещи за националния отбор на Португалия в периода 2014–2022 година. В богатата си кариера защитава цветовете на клубове като Саутхямптън, Кристъл Палас, Уест Хям, Лил, Бенфика и Брага, превръщайки се в един от най-разпознаваемите португалски защитници на своето поколение.
Съндърланд завърши миналия сезон на седмо място във Висшата лига и си осигури участие в Лига Европа. Новата кампания за тима на Режис льо Бри започва на 22 август с домакинство срещу новака Ипсуич.