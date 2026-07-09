Жозе Фонте започва треньорска кариера в Съндърланд

Бившият португалски национал Жозе Фонте официално се присъедини към треньорския щаб на Съндърланд. Само няколко месеца след края на впечатляващата си 24-годишна кариера като футболист, 42-годишният специалист ще започне работа в екипа на старши треньора Режис льо Бри.

Фонте прекрати професионалната си кариера през май след два сезона в португалския Каса Пия, а от края на юли ще поеме първата си треньорска роля в клуба от Висшата лига.

От Съндърланд подчертаха, че привличат човек с огромен международен опит, натрупан в близо 900 официални мача на клубно и национално ниво.

Като футболист Жозе Фонте изигра 50 срещи за националния отбор на Португалия в периода 2014–2022 година. В богатата си кариера защитава цветовете на клубове като Саутхямптън, Кристъл Палас, Уест Хям, Лил, Бенфика и Брага, превръщайки се в един от най-разпознаваемите португалски защитници на своето поколение.

Съндърланд завърши миналия сезон на седмо място във Висшата лига и си осигури участие в Лига Европа. Новата кампания за тима на Режис льо Бри започва на 22 август с домакинство срещу новака Ипсуич.