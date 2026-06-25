Жозе Моуриньо: Искам играчите на Реал Мадрид да загубят на Мондиал 2026 и да излязат във ваканция

Новият старши треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо направи любопитно изказване по време на гостуването си в подкаста на бившия английски футболист Адебайо Акинфенуа, като призна, че би искал футболистите на „белия балет“, които участват на Световното първенство, да приключат възможно най-скоро участието си в турнира.

"Искам играчите на Реал Мадрид да загубят и да излязат във ваканция, защото искам момчетата да се върнат за предсезонната подготовка“, заяви португалският специалист, който трябва да започне работа в клубната база във Валдебебас на 13 юли.

Моуриньо използва интервюто и за да отговори на спекулациите около бъдещето на част от звездите в отбора. Той категорично отрече твърденията, че възнамерява да се разделя с водещи футболисти.

"Четох, че ще пристигна и ще се освободя от някои от най-добрите играчи. Не, аз искам тези футболисти. Искам най-добрите. Моята задача е да намеря правилния начин те да функционират като отбор“, коментира наставникът.

Португалецът подчерта, че наличието на много класни състезатели не е проблем за един треньор, а привилегия.

"Да разполагаш с най-добрите играчи е най-хубавият проблем, който един треньор може да има“, добави той.

В разговора Моуриньо определи Реал Мадрид като най-добрата съблекалня, в която е работил през кариерата си, и призна, че в бъдеще би искал да поеме национален отбор.

"Когато виждам атмосферата на световните и европейските първенства, това е нещо, което бих искал да преживея. Някой ден ще го направя“, каза още специалистът.

По отношение на Мондиал 2026 Моуриньо призна, че все още не е впечатлен от груповата фаза, но очаква с интерес елиминациите, като посочи Англия, Франция, Испания, Аржентина, Бразилия и Португалия сред основните претенденти за световната титла.